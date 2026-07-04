В Ставрополье произошло ДТП с участием легковушки, погиб один человек

Пожилой житель Ставрополья погиб после вылета машины в оросительный канал В Ставрополье произошло ДТП с участием легковушки, погиб один человек

Москва4 июл Вести.В Труновском округе Ставропольского края произошло ДТП с участием легкового автомобиля, в результате которого погиб водитель. Об этом сообщает ГАИ по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 июля на 5-м километре полевой дороги.

72-летний водитель "Волги" при проезде через оросительный канал не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в канал. Водитель скончался на месте ДТП сказано в MAX

Сотрудниками автоинспекции было установлено, что водительский стаж погибшего мужчины составлял 45 лет. А за последние два года он не привлекался к административной ответственности.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ведется проверка, в том числе и на возможное наличие алкоголя в крови.