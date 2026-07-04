Москва4 июлВести.В Труновском округе Ставропольского края произошло ДТП с участием легкового автомобиля, в результате которого погиб водитель. Об этом сообщает ГАИ по региону.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 июля на 5-м километре полевой дороги.
72-летний водитель "Волги" при проезде через оросительный канал не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в канал. Водитель скончался на месте ДТПсказано в MAX
Сотрудниками автоинспекции было установлено, что водительский стаж погибшего мужчины составлял 45 лет. А за последние два года он не привлекался к административной ответственности.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ведется проверка, в том числе и на возможное наличие алкоголя в крови.