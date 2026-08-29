В ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти два человека погибли и двое пострадали

Два человека погибли и двое пострадали в лобовом столкновении в Ленобласти В ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти два человека погибли и двое пострадали

Москва29 авг Вести.В Ленинградской области в результате лобового столкновения иномарок погибли два человека, еще двое пострадали, в том числе 6-летний ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

ДТП с участием Hyundai Solaris и BMW X1 произошло на трассе Р-21 "Кола" недалеко от города Лодейное Поле.

В результате ДТП пострадали четыре человека, двое из них – водитель и пассажирка Hyundai – погибли на месте. Женщина и шестилетний ребенок из BMW госпитализированы. говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, движение в сторону Карелии организовано в реверсивном режиме. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.