Москва29 авгВести.В Ленинградской области в результате лобового столкновения иномарок погибли два человека, еще двое пострадали, в том числе 6-летний ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
ДТП с участием Hyundai Solaris и BMW X1 произошло на трассе Р-21 "Кола" недалеко от города Лодейное Поле.
В результате ДТП пострадали четыре человека, двое из них – водитель и пассажирка Hyundai – погибли на месте. Женщина и шестилетний ребенок из BMW госпитализированы.говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители, движение в сторону Карелии организовано в реверсивном режиме. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.