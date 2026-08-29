В машине скорой умер ребенок, пострадавший при столкновении 2 авто в Ленобласти

Умер ребенок, пострадавший при лобовом столкновении авто в Ленобласти В машине скорой умер ребенок, пострадавший при столкновении 2 авто в Ленобласти

Москва29 авг Вести.В машине скорой помощи умер 6-летний мальчик, пострадавший при лобовом столкновении двух иномарок в Ленинградской области. Данную информацию уточнило региональное ГУ МВД России.

Утром 29 августа Hyundai и BMW столкнулись на 241-м км федеральной трассы "Кола". Сообщалось, что водитель и пассажир Hyundai погибли на месте.

В автомобиле "БМВ" пострадало двое: женщина-водитель и ее шестилетний ребенок … [Позднее] несовершеннолетний скончался в автомобиле скорой медицинской помощи говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту ДТП полиция организовала проверку.