Ребенок погиб в ДТП с автобусом и иномаркой в Подмосковье

В Подмосковье столкнулись иномарка и автобус, погиб 6-летний ребенок Ребенок погиб в ДТП с автобусом и иномаркой в Подмосковье

Москва5 июл Вести.В Московской области в результате ДТП с участием легковой иномарки и автобуса погиб 6-летний ребенок. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 5 июля, в воскресенье, на трассе в Зарайске. Предварительно, 31-летняя водитель Audi выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом.

В результате ДТП 6-летний пассажир легковушки погиб, а ее водитель с телесными повреждениями была госпитализирована. В салоне автобуса находилось два человека, в настоящее время никто из них за медицинской помощью не обратился говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося выясняются. Информации о состоянии пострадавшей нет.