В ДТП с лесовозом на трассе "Скандинавия" в Ленобласти погибли 2 человека

Два человека погибли в ДТП с грузовиками в Ленобласти В ДТП с лесовозом на трассе "Скандинавия" в Ленобласти погибли 2 человека

Москва30 сен Вести.В ГУ МЧС России по Ленинградской области привели уточненные данные о последствиях дорожно-транспортного происшествия в Выборгском районе на трассе "Скандинавия".

По данным ведомства, столкнулись двигавшиеся в попутном направлении грузовики: лесовоз Volvo и "Камаз".

В результате ДТП погибли водитель и пассажир "Камаза". Водитель Volvo от медицинской помощи отказался говорится в заявлении МЧС в MAX

Ранее в ведомстве сообщали, что движение по трассе перекрыто. В настоящее время проезд осуществляется по одной полосе.