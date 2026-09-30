Москва30 сенВести.В ГУ МЧС России по Ленинградской области привели уточненные данные о последствиях дорожно-транспортного происшествия в Выборгском районе на трассе "Скандинавия".

По данным ведомства, столкнулись двигавшиеся в попутном направлении грузовики: лесовоз Volvo и "Камаз".

В результате ДТП погибли водитель и пассажир "Камаза". Водитель Volvo от медицинской помощи отказался

говорится в заявлении МЧС в MAX

Ранее в ведомстве сообщали, что движение по трассе перекрыто. В настоящее время проезд осуществляется по одной полосе.