Москва30 сенВести.В ГУ МЧС России по Ленинградской области привели уточненные данные о последствиях дорожно-транспортного происшествия в Выборгском районе на трассе "Скандинавия".
По данным ведомства, столкнулись двигавшиеся в попутном направлении грузовики: лесовоз Volvo и "Камаз".
В результате ДТП погибли водитель и пассажир "Камаза". Водитель Volvo от медицинской помощи отказалсяговорится в заявлении МЧС в MAX
Ранее в ведомстве сообщали, что движение по трассе перекрыто. В настоящее время проезд осуществляется по одной полосе.