Водитель и пассажир авто погибли в тройном ДТП в Воронежской области

Два человека погибли в тройном ДТП в Воронежской области Водитель и пассажир авто погибли в тройном ДТП в Воронежской области

Москва23 сен Вести.Водитель и пожилой пассажир авто погибли в ДТП с участием двух легковушек и грузовика в Воронежской области. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Автоавария произошла утром 23 сентября на 595-м км автодороги Р-22 "Каспий". Предварительно, 39-летняя водитель Lifan на перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущество КамАЗу с прицепом, под управлением 45-летнего мужчины, следовавшему по главной дороге, и допустила с ним столкновение. От удара легковушка выехала на встречку и столкнулась с Mitsubishi, за рулем которого находился 56-летний мужчина.

В результате ДТП водитель … "Лифан" и ее пассажир, 75-летняя жительница города Геленджик, от полученных травм скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту аварии организована проверка, устанавливаются все детали.