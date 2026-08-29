Москва29 авгВести.Водитель LADA Largus не справилась с управлением автомобилем и попала в ДТП, в результате аварии она и ее пассажир погибли на месте. Об этом сообщило ГУ МВД России по Воронежской области.
Трагедия произошла ночью 29 августа на 22-м км автодороги «Бобров-Таловая-Новохоперск». Предварительно, 33-летняя женщина, находясь за рулем LADA Largus, не справилась с управлением и допустила съезд с дороги.
В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель и пассажир автомобиля, 35-летний местный житель, от полученных травм скончались на местеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту ДТП организована проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.