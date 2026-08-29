Водитель LADA Largus и ее пассажир погибли в ДТП в Воронежской области

Водитель LADA Largus устроила смертельное ДТП в Воронежской области Водитель LADA Largus и ее пассажир погибли в ДТП в Воронежской области

Москва29 авг Вести.Водитель LADA Largus не справилась с управлением автомобилем и попала в ДТП, в результате аварии она и ее пассажир погибли на месте. Об этом сообщило ГУ МВД России по Воронежской области.

Трагедия произошла ночью 29 августа на 22-м км автодороги «Бобров-Таловая-Новохоперск». Предварительно, 33-летняя женщина, находясь за рулем LADA Largus, не справилась с управлением и допустила съезд с дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель и пассажир автомобиля, 35-летний местный житель, от полученных травм скончались на месте говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту ДТП организована проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.