Москва27 авгВести.В Ленинградской области частично перекрыта трасса из-за столкновения двух грузовых автомобилей, в результате чего произошел разлив топлива. Об этом сообщили в региональном комитете правопорядка и безопасности.
ДТП произошло около 17.40 мск в поселке Новогорелово Ломоносовского района.
В результате столкновения у одного из транспортных средств был пробит топливный бак, случился разлив топлива. Пожарные осуществляют смыв топливаговорится в сообщении
По предварительным данным, никто не пострадал.
Сейчас перекрыта одна полоса движения. Водителей попросили выбирать пути объезда.