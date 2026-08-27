Топливо разлилось на дорогу после ДТП с большегрузами в Ленобласти

В Ленобласти трасса частично перекрыта из-за ДТП с большегрузами Топливо разлилось на дорогу после ДТП с большегрузами в Ленобласти

Москва27 авг Вести.В Ленинградской области частично перекрыта трасса из-за столкновения двух грузовых автомобилей, в результате чего произошел разлив топлива. Об этом сообщили в региональном комитете правопорядка и безопасности.

ДТП произошло около 17.40 мск в поселке Новогорелово Ломоносовского района.

В результате столкновения у одного из транспортных средств был пробит топливный бак, случился разлив топлива. Пожарные осуществляют смыв топлива говорится в сообщении

По предварительным данным, никто не пострадал.

Сейчас перекрыта одна полоса движения. Водителей попросили выбирать пути объезда.