Пенсионер погиб в ДТП в Ленинградской области

В Ленинградской области столкнулись грузовик и легковушка, один человек погиб Пенсионер погиб в ДТП в Ленинградской области

Москва13 ноя Вести.В Кингисеппе Ленинградской области произошло ДТП, в котором погиб один человек, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Авария случилась днем 13 ноября на 75-м километре автодороги Санкт-Петербург – Кейкино.

42-летний водитель, управляя автомобилем "Вольво" с прицепом, после разрыва переднего левого колеса совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Соллерс" под управлением 69-летнего мужчины, который скончался на месте ДТП сказано в сообщении

Водитель грузовика госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Полиция проводит проверку по факту аварии.