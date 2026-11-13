Москва13 нояВести.В Кингисеппе Ленинградской области произошло ДТП, в котором погиб один человек, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
Авария случилась днем 13 ноября на 75-м километре автодороги Санкт-Петербург – Кейкино.
42-летний водитель, управляя автомобилем "Вольво" с прицепом, после разрыва переднего левого колеса совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Соллерс" под управлением 69-летнего мужчины, который скончался на месте ДТПсказано в сообщении
Водитель грузовика госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Полиция проводит проверку по факту аварии.