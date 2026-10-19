Водитель грузовика погиб в ДТП с легковым автомобилем в Ленобласти

В Ленобласти один человек погиб в ДТП с грузовиком Водитель грузовика погиб в ДТП с легковым автомобилем в Ленобласти

Москва19 окт Вести.В Ленинградской области выясняют обстоятельства столкновения грузовика и легкового автомобиля, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла днем 19 октября во Всеволожском районе. По предварительным данным, 43-летний водитель большегруза MAN столкнулся Hyundai, после чего врезался в дорожное ограждение.

В результате аварии от полученных травм водитель грузового автомобиля скончался на месте происшествия, водитель легкового автомобиля не пострадал сказано в сообщении

По факту произошедшего организована проверка.