Водитель "Камаза" погиб при столкновении с фурой в Ленобласти

Один человек погиб, второй пострадал в результате ДТП в Ленобласти Водитель "Камаза" погиб при столкновении с фурой в Ленобласти

Москва21 ноя Вести.Грузовик "Камаз" столкнулся с фурой Scania в Тосненском районе, один из водителей погиб, второй получил повреждения, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в 10.20 21 ноября на 2 км дороги к Федоровскому городскому поселению. Водитель "Камаза" выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой под управлением 3-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель "Камаза" от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель Scania госпитализирован в больницу в состоянии легкой степени тяжести написали в ведомстве

По факту аварии проводится проверка.