Москва21 нояВести.Грузовик "Камаз" столкнулся с фурой Scania в Тосненском районе, один из водителей погиб, второй получил повреждения, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в 10.20 21 ноября на 2 км дороги к Федоровскому городскому поселению. Водитель "Камаза" выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой под управлением 3-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель "Камаза" от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель Scania госпитализирован в больницу в состоянии легкой степени тяжестинаписали в ведомстве
По факту аварии проводится проверка.