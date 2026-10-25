Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с фурой в Ленобласти

В Ленинградской области иномарка столкнулась с фурой, погиб один человек Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с фурой в Ленобласти

Москва25 окт Вести.В Ленинградской области один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза. Об этом сообщили в ГУ МВД Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло днем 25 октября на 1-м километре автодороги "Магистральная" в Выборгском районе. По данным полиции, водитель 1949 года рождения, управляя "Рено Логан", при развороте не уступил дорогу фуре "Скания".

Водитель "Рено" скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи, его пассажиры – женщина 1972 года рождения и ребенок 2013 года рождения – получили телесные повреждения и доставлены районную больницу Выборга говорится в сообщении

По факту ДТП организована проверка.