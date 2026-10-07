Москва7 октВести.Смертельное ДТП произошло 7 октября в 18:58 в Бокситогорском районе Ленинградской области. Подробности сообщает ГКУ "Леноблпожспас" в MAX.
По предварительным данным, в Ефимовском городском поселении на 366-м километре трассы А-114 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: "Ауди" и "Рено". По касательной удар пришелся по тягачу "MAН".
В результате ДТП водитель л/а "Рено" погиб, деблокирован личным составом 118 пожарной части Бокситогорского отряда Леноблпожспасговорится в сообщении
Водителя за рулем "Ауди" госпитализировали в ЦРБ города Пикалево.