Один человек погиб в ДТП иномарки и тяжелогруза в Новгородской области

В Новгородской области произошло смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика Один человек погиб в ДТП иномарки и тяжелогруза в Новгородской области

Москва9 сен Вести.В Новгородской области на 32-м километре трассы Великий Новгород – Луга произошло ДТП с участием Skoda Octavia и грузовика Iveco. Один участник аварии погиб, сообщает ГАИ по Новгородской области.

Столкновение автомобилей случилось вечером 9 сентября. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в тяжелогруз с прицепом.

В результате ДТП водитель автомобиля Skoda скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи написано в MAX

Причина выезда легковой иномарки на встречку неизвестна. Она, как и иные обстоятельства происшествия, устанавливается.