В Белгородской области один человек погиб и двое пострадали в ДТП двух машин

Внедорожник выехал на встречку в Белгородской области, один человек погиб В Белгородской области один человек погиб и двое пострадали в ДТП двух машин

Москва13 сен Вести.На первом километре трассы Белгород – Разумное в Белгородской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом стало известно из публикации ГАИ региона.

Трагический случай на дороге случился в субботу вечером. Предварительно, водитель внедорожника "Тагаз Тагер" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в "ВАЗ 11183".

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" скончался на месте происшествия написано в сообщении автоинспекции

Есть пострадавшие. Среди них 18-летняя пассажирка того же "ВАЗа" и водитель "Тагаза". У них зафиксированы травмы.