Москва13 сенВести.На первом километре трассы Белгород – Разумное в Белгородской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом стало известно из публикации ГАИ региона.
Трагический случай на дороге случился в субботу вечером. Предварительно, водитель внедорожника "Тагаз Тагер" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в "ВАЗ 11183".
В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" скончался на месте происшествиянаписано в сообщении автоинспекции
Есть пострадавшие. Среди них 18-летняя пассажирка того же "ВАЗа" и водитель "Тагаза". У них зафиксированы травмы.