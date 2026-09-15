Лось стал причиной гибели пассажира иномарки на трассе под Новгородом

Новгородец погиб из-за внезапно появившегося на трассе лося Лось стал причиной гибели пассажира иномарки на трассе под Новгородом

Москва15 сен Вести.Вечером 14 сентября в Старорусском округе Новгородской области на автодороге Шимск – Старая Русса – Холм произошло ДПТ из-за внезапно выбежавшего на трассу лося.

В столкновении автомобиля с животным один человек погиб, один госпитализирован, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Водитель, мужчина 1981 г.р., управляя а/м "Рено Логан", совершил наезд на дикое животное (лось) с последующим съездом в правый по ходу движения кювет говорится в публикации ведомства в соцсети "ВКонтакте"

Пассажир иномарки – мужчина 1991 года рождения – скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Водитель был госпитализирован с различными травмами в Старорусскую ЦРБ.