Москва14 сенВести.На одном из участков трассы М-12 "Восток" в Подмосковье лось протаранил легковой автомобиль, в котором ехала молодая пара, сообщает Baza.
Еще одна машина перевернулась, налетев на тушу животного.
По данным канала, лось выбежал из леса, перемахнул через отбойник и бросился под колеса автомобиля. От удара животное погибло на месте, его тело отбросило на десяток метров, а отпавшие рога пробили салон, чудом не задев водителя и пассажирку.
Пострадавшие люди говорят, что отделались испугом, серьезных травм нетсказано в сообщении
По предварительным данным, машина подлежит восстановлению.