Baza: на М-12 лось перемахнул через отбойник и устроил ДТП с двумя машинами

В Подмосковье лось бросился под колеса, устроив ДТП с двумя машинами Baza: на М-12 лось перемахнул через отбойник и устроил ДТП с двумя машинами

Москва14 сен Вести.На одном из участков трассы М-12 "Восток" в Подмосковье лось протаранил легковой автомобиль, в котором ехала молодая пара, сообщает Baza.

Еще одна машина перевернулась, налетев на тушу животного.

По данным канала, лось выбежал из леса, перемахнул через отбойник и бросился под колеса автомобиля. От удара животное погибло на месте, его тело отбросило на десяток метров, а отпавшие рога пробили салон, чудом не задев водителя и пассажирку.

Пострадавшие люди говорят, что отделались испугом, серьезных травм нет сказано в сообщении

По предварительным данным, машина подлежит восстановлению.