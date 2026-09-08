Сразу два ДТП с лосями произошли на трассах в Ленинградской области

В Ленобласти за один вечер произошли два серьезных ДТП с лосями Сразу два ДТП с лосями произошли на трассах в Ленинградской области

Москва8 сен Вести.В результате двух ДТП с лосями на трассах вечером 8 сентября, во вторник, пострадал один человек. Животные в обоих случаях погибли. Об этом сообщили в ГКУ " Леноблпожспас ".

Одна авария произошла в Волховском районе на Р-21 "Кола".

Л/а "Тундра" при обгоне фуры совершила наезд на лося, с последующим съездом в кювет, фура врезалась в л/а "Тундра", в фуру врезался л/а "УАЗ Патриот"… По предварительной информации, пострадавших нет говорится в сообщении учреждения

Движение в районе 148-го километра дороги в сторону Санкт-Петербурга ограничено, на месте работают правоохранители.

В Лужском районе лося сбил водитель Kia, после чего потерял управление и съехал в кювет.

Пострадал водитель, госпитализирован в Лужскую ЦРБ. Наместе ДТП работал личный состав 137 пожарной части Лужского отряда Леноблпожспас. Лось погиб указывает "Леноблпожспас"

Там напомнили, что в регионе гон лосей, автомобилистам стоит быть на дорогах предельно внимательными.