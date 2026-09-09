Пассажир автомобиля погиб в Ставрополье после наезда на лошадь

В Ставрополье в ДТП с лошадью погиб один человек Пассажир автомобиля погиб в Ставрополье после наезда на лошадь

Москва9 сен Вести.В Ставропольском крае выясняют обстоятельства ДТП с участием легкового автомобиля и лошади, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 8 сентября на 13-м километре автодороги Рыздвяный — Казинка в Изобильненском округе. По предварительным данным, 33-летний водитель "Лада Приора" врезался в лошадь, которая находилась на проезжей части.

В результате происшествия, один из пассажиров автомобиля – 31-летний мужчина, местный житель – получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи говорится в сообщении

Водитель легковушки и еще один пассажир были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выяснятся, организована проверка.