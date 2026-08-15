Два человека погибли в результате столкновения машины с лошадью в Ставрополье

В Ставрополье лошадь попала под автомобиль и автобус, двое пострадавших Два человека погибли в результате столкновения машины с лошадью в Ставрополье

Москва15 авг Вести.В Нефтекумском округе Ставропольского края произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ и лошади. В результате столкновения погибли двое, сообщает Госавтоинспекция региона.

Трагическое происшествие случилось 14 августа около 20 часов на 136-м километре федеральной трассы Кочубей – Минеральные Воды. После столкновения машину вынесло с дороги.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир от полученных травм скончались до приезда бригады скорой медицинской помощи написано в канале краевой ГАИ

Столкнувшись с машиной, лошадь отбросило на полосу встречного движения, где в нее врезался автобус ПАЗ. Водитель не пострадал.

Ведется установление всех обстоятельств ДТП.