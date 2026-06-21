Москва21 июнВести.В Оренбургской области автомобиль столкнулся с лошадью, в результате чего два человека погибли и двое пострадали, организована проверка. Об этом сообщили в УМВД по региону.
Авария произошла вечером 20 июня на федеральной трассе М-5 "Урал" в Орске. По предварительным данным, что 18-летний водитель автомобиля Ford Focus допустил столкновение с лошадью.
Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. 18-летний пассажир скончался по пути в лечебное учреждениесказано в сообщении
Еще двое подростков 16 и 17 лет получили различные травмы.
По факту ДТП организована проверка.