Два человека погибли и двое пострадали в ДТП с лошадью в Оренбургской области

В Оренбургской области два человека погибли и двое пострадали в ДТП с лошадью Два человека погибли и двое пострадали в ДТП с лошадью в Оренбургской области

Москва21 июн Вести.В Оренбургской области автомобиль столкнулся с лошадью, в результате чего два человека погибли и двое пострадали, организована проверка. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Авария произошла вечером 20 июня на федеральной трассе М-5 "Урал" в Орске. По предварительным данным, что 18-летний водитель автомобиля Ford Focus допустил столкновение с лошадью.

Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. 18-летний пассажир скончался по пути в лечебное учреждение сказано в сообщении

Еще двое подростков 16 и 17 лет получили различные травмы.

По факту ДТП организована проверка.