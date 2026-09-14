Эксперт оценил шансы выжить при столкновении автомобиля с лосем Эксперт по безопасности Капштык: шансы выжить в ДТП с лосем большие

Москва14 сен Вести.Шансы выжить для человека при столкновении автомобиля с лосем высоки с учетом того, что в первую очередь удар на себя принимает капот. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" эксперт по безопасности дорожного движения Юрий Капштык.

Если произошло столкновение с седаном, то удар может привести к тому, что ноги копытного подкосятся, а туша окажется на лобовом стекле, пояснил эксперт.

Шансы [выжить] достаточно большие, потому что конструкция автомобиля предусматривает перед собой подкапотное пространство, то есть капот непосредственно принимает в первую очередь удар на себя… Если это легковой седан, вы бьете его в ноги. Соответственно, подкашивая ноги, вы рискуете тем, что непосредственно сама туша упадет на лобовое стекло, возможно, на крышу. Если скорость достаточно высокая, то, вероятнее всего, это будет падение лося и непосредственно сразу перекатывание на крышу. В дальнейшем он упадет уже с машины, пока вы фактически затормозите, пока вы встанете на место. С джипами или грузовыми автомобилями немножко полегче, потому что удар все-таки будет идти в центральную часть рассказал Капштык

Он обратил внимание, что часть автопроизводителей рассчитывают конструкцию безопасности, в том числе проводятся краш-тесты на столкновения с внезапно появившимися препятствиями.

Это делается для того, чтобы водитель был максимально защищен от подобных ситуаций. Поэтому шансы, что водитель останется невредимым, конечно, высоки. Естественно, это стрессовая ситуация: водитель теряется, это все равно, что ты встречаешься с НЛО, и инопланетянин говорит тебе прямо на чисто русском языке: "Здравствуйте". И ты опешил, не понимаешь, что происходит. В данной ситуации все зависит уже непосредственно также от личности водителя, как он будет реагировать добавил эксперт

Он уточнил, что ситуацию столкновения конкретно с лосями учитывают производители автомобилей из северных стран, например, Норвегии и Финляндии.

Ранее СМИ сообщали, что в Подмосковье лось попал под колеса автомобиля, участниками ДТП стали две машины. От удара животное погибло на месте, его тело отбросило на десяток метров, а отпавшие рога пробили салон, чуть не задев водителя и пассажирку.