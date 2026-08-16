Москва16 авгВести.Лоси вступают в брачный период – гон. В связи с этим жителей Москвы просят соблюдать меры предосторожности при встрече с дикими животными, говорится на сайте мэра и правительства столицы.
Уточняется, что в этот период самцы ведут себя агрессивнее и в подобном состоянии утрачивают естественный страх и перестают реагировать на присутствие человека.
В поисках пары лоси становятся активными и менее осмотрительнымиговорится в сообщении
Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы предупреждают о том, что к лосям в этот период не следует приближаться и провоцировать.
Водителям следует снижать скорость на дорогах в темное время, особенно там, где присутствуют соответствующие знаки о возможном появлении животных.
В Москве одним из ключевых мест обитания лосей является часть национального парка "Лосиный Остров". Там обитает порядка 20 особей.