Москвичам рекомендовано избегать встреч с лосями, вступающими в брачный период

У лосей начинается брачный период, жителей Москвы просят быть осторожными Москвичам рекомендовано избегать встреч с лосями, вступающими в брачный период

Москва16 авг Вести.Лоси вступают в брачный период – гон. В связи с этим жителей Москвы просят соблюдать меры предосторожности при встрече с дикими животными, говорится на сайте мэра и правительства столицы.

Уточняется, что в этот период самцы ведут себя агрессивнее и в подобном состоянии утрачивают естественный страх и перестают реагировать на присутствие человека.

В поисках пары лоси становятся активными и менее осмотрительными говорится в сообщении

Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы предупреждают о том, что к лосям в этот период не следует приближаться и провоцировать.

Водителям следует снижать скорость на дорогах в темное время, особенно там, где присутствуют соответствующие знаки о возможном появлении животных.

В Москве одним из ключевых мест обитания лосей является часть национального парка "Лосиный Остров". Там обитает порядка 20 особей.