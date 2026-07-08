МЧС: в ближайшие часы в Москве может начаться гроза

В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся грозе МЧС: в ближайшие часы в Москве может начаться гроза

Москва8 июл Вести.В ГУ МЧС России по Москве предупредили жителей и гостей столицы о надвигающейся непогоде.

По данным ведомства, опубликованным в MAX в 19.55 по московскому времени в среду, 8 июля, через один – два часа в столице может начаться гроза.

В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 9 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, ветер с порывами до 15 м/с говорится в заявлении

В МЧС рекомендовали не оставлять детей без присмотра, парковать автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также быть внимательными при управлении транспортными средствами.