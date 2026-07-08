Москва8 июлВести.В ГУ МЧС России по Москве предупредили жителей и гостей столицы о надвигающейся непогоде.
По данным ведомства, опубликованным в MAX в 19.55 по московскому времени в среду, 8 июля, через один – два часа в столице может начаться гроза.
В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 9 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, ветер с порывами до 15 м/сговорится в заявлении
В МЧС рекомендовали не оставлять детей без присмотра, парковать автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также быть внимательными при управлении транспортными средствами.