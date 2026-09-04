В "Лосином острове" дали план действий на случай ДТП с лосем

Москвичам рассказали, что делать при столкновении с лосем В "Лосином острове" дали план действий на случай ДТП с лосем

Москва4 сен Вести.Наезд на лося является полноценным ДТП и поэтому требует вызова ГИБДД. Об этом напоминает АГН "Москва" со ссылкой на представителя национального парка "Лосиный остров".

Наезд на дикого лося – это полноценное ДТП. Лось является собственностью государства, поэтому оформлять происшествие нужно обязательно и по всем правилам цитирует собеседника агентство

Если водитель сбил животное, он должен остановить автомобиль и больше не перемещать его (за исключением случаев, когда это создает опасность для движения). Затем следует включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

Важно осмотреть себя и пассажиров и вызвать скорую помощь при наличии травм. После этого нужно вызвать ГИБДД и сообщить о происшествии, а также о состоянии животного. Европротокол в таком случае оформить нельзя: обязательно дождаться инспектора.

Приближаться к животному нельзя, так как даже раненый лось представляет опасность. Если животное убежало после столкновения, все равно нужно вызвать ГИБДД.