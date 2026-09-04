Москва4 сенВести.Наезд на лося является полноценным ДТП и поэтому требует вызова ГИБДД. Об этом напоминает АГН "Москва" со ссылкой на представителя национального парка "Лосиный остров".
Наезд на дикого лося – это полноценное ДТП. Лось является собственностью государства, поэтому оформлять происшествие нужно обязательно и по всем правиламцитирует собеседника агентство
Если водитель сбил животное, он должен остановить автомобиль и больше не перемещать его (за исключением случаев, когда это создает опасность для движения). Затем следует включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.
Важно осмотреть себя и пассажиров и вызвать скорую помощь при наличии травм. После этого нужно вызвать ГИБДД и сообщить о происшествии, а также о состоянии животного. Европротокол в таком случае оформить нельзя: обязательно дождаться инспектора.
Приближаться к животному нельзя, так как даже раненый лось представляет опасность. Если животное убежало после столкновения, все равно нужно вызвать ГИБДД.