Ветеринар усыпил застрявшего на трассе в Новой Москве лося

Застрявшего на трассе в Новой Москве лося усыпили Ветеринар усыпил застрявшего на трассе в Новой Москве лося

Москва2 сен Вести.На 23 километре Киевского шоссе в Новой Москве лось застрял в ограждении. Выяснилось, что животное сломало ногу. В результате ветеринар усыпил лося, сообщает MK.RU.

Травмированного и обездвиженного лося заметили водители между разделительными барьерами трассы. Как установил специалист, скорее всего, сохатый получил травму при падении, споткнувшись о барьер.

Ветеринар сделал укол лосю с безопасного расстояния, так как животное было агрессивно настроено.

Лосю сделали усыпляющий укол, так как перелом заплюсневого сустава не позволит вести ему нормальный образ жизни отмечается в сообщении

Травмированный лось – самка в возрасте примерно трех лет.