Москва2 сенВести.На 23 километре Киевского шоссе в Новой Москве лось застрял в ограждении. Выяснилось, что животное сломало ногу. В результате ветеринар усыпил лося, сообщает MK.RU.
Травмированного и обездвиженного лося заметили водители между разделительными барьерами трассы. Как установил специалист, скорее всего, сохатый получил травму при падении, споткнувшись о барьер.
Ветеринар сделал укол лосю с безопасного расстояния, так как животное было агрессивно настроено.
Лосю сделали усыпляющий укол, так как перелом заплюсневого сустава не позволит вести ему нормальный образ жизниотмечается в сообщении
Травмированный лось – самка в возрасте примерно трех лет.