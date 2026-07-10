Москва10 июлВести.На Киевском шоссе в Новой Москве в результате массового ДТП пострадал один человек. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Отмечается, что авария произошла на 64 километре трассы. По предварительной информации, столкнулись девять автомобилей.
ДТП произошло на 64-м км Киевского шоссе. По предварительным данным, столкнулись девять машин, один человек пострадалговорится в публикации
Пострадавшему оказывается помощь.
Выясняются все обстоятельства случившегося.