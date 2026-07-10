В Новой Москве один человек пострадал в ДТП с девятью автомобилями

На Киевском шоссе в результате массовой аварии пострадал один человек В Новой Москве один человек пострадал в ДТП с девятью автомобилями

Москва10 июл Вести.На Киевском шоссе в Новой Москве в результате массового ДТП пострадал один человек. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Отмечается, что авария произошла на 64 километре трассы. По предварительной информации, столкнулись девять автомобилей.

ДТП произошло на 64-м км Киевского шоссе. По предварительным данным, столкнулись девять машин, один человек пострадал говорится в публикации

Пострадавшему оказывается помощь.

Выясняются все обстоятельства случившегося.