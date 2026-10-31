В Ленобласти столкнулись два автомобиля, один человек погиб, второй в больнице Мужчина погиб в ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области

Москва31 окт Вести.Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает региональное управление МВД России в мессенджере MAX.

Авария произошла днем 31 октября на 73-м километре автодороги А-120 "Южное полукольцо". Автомобиль Geely Atlas под управлением 56-летнего водителя, двигаясь со стороны Тосно в сторону Гатчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 60-летний мужчина.

В результате ДТП виновник аварии скончался на месте происшествия, а водитель второго автомобиля в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в больницу говорится в публикации

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.