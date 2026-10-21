На трассе под Петербургом при столкновении с фурой погиб водитель легковушки

Под Петербургом "Тойота" столкнулась с фурой, один человек погиб На трассе под Петербургом при столкновении с фурой погиб водитель легковушки

Москва21 окт Вести.В Волховском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с легковым автомобилем и фурой, проводится проверка. Об этом сообщает ГУ МВД Росси по Санкт-Петербургу и области.

21 октября в 9:00 на 127 км 600 м автодороги "Р-21" в Волховском районе 46-летний водитель, управлял автомобилем "Тойота Хайлюкс", двигаясь в направлении Мурманска, частично выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой "Вольво" с прицепом говорится в сообщении

В результате ДТП водитель "Тойоты" погиб на месте, 48-летний пассажир получил серьезные травмы, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полиция проверяет обстоятельства случившегося.