В Ленобласти у грузовика лопнуло колесо и он врезался в машину, погиб человек

Причиной смертельного ДТП в Ленобласти могло стать лопнувшее колесо В Ленобласти у грузовика лопнуло колесо и он врезался в машину, погиб человек

Москва14 ноя Вести.Днем в пятницу, 13 ноября, на дороге Петергоф – Кейкино в Кингисеппском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика Volvo и автомобиля Sollers. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Предварительно, 42-летний водитель грузовика с полуприцепом после разрыва переднего левого колеса выехал на встречку и столкнулся с Sollers. После обе машины съехали в кювет.

69-летний водитель Sollers скончался на месте аварии.

Водитель грузовика с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести отмечается в сообщении в MAX

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Водителя грузовика задержали.