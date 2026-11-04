В Ленобласти иномарка врезалась в прицеп грузовика, один человек погиб

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе В Ленобласти иномарка врезалась в прицеп грузовика, один человек погиб

Москва4 ноя Вести.В Ленинградской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Гатчинском районе. Подробности в MAX сообщает региональный главк МВД.

4 ноября в 07.20 на 58-м километре автодороги А-180 "Нарва" 67-летний водитель за рулем грузового автомобиля "Вольво" потерял управление и съехал на обочину. В результате его полуприцеп перекрыл дорожную полосу.

В связи с тем, что аварийная сигнализация и знак не были выставлены, 36-летний водитель автомобиля "Опель Корса" не успел вовремя среагировать и совершил столкновение с прицепом большегруза говорится в мессенджере

От полученных травм 39-летний пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Остальные участники аварии не пострадали.