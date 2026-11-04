Москва4 нояВести.В Ленинградской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Гатчинском районе. Подробности в MAX сообщает региональный главк МВД.
4 ноября в 07.20 на 58-м километре автодороги А-180 "Нарва" 67-летний водитель за рулем грузового автомобиля "Вольво" потерял управление и съехал на обочину. В результате его полуприцеп перекрыл дорожную полосу.
В связи с тем, что аварийная сигнализация и знак не были выставлены, 36-летний водитель автомобиля "Опель Корса" не успел вовремя среагировать и совершил столкновение с прицепом большегрузаговорится в мессенджере
От полученных травм 39-летний пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Остальные участники аварии не пострадали.