Москва19 сенВести.В ДТП, которое произошло на трассе К-03 Змеиногорск - Рубцовск- Волчиха - Михайловское- Бурла, при столкновении автомобиля и повозки погиб водитель гужевого транспорта, сообщается в MAX-канале МВД Алтайского края.
Предварительно установлено, что водитель кроссовера не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с повозкой.
В результате ДТП водитель гужевого транспорта от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощиговорится в сообщении
По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.