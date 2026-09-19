Устанавливаются обстоятельства ДТП в Алтайском крае, где погиб водитель повозки

Водитель повозки погиб в результате ДТП в Алтайском крае Устанавливаются обстоятельства ДТП в Алтайском крае, где погиб водитель повозки

Москва19 сен Вести.В ДТП, которое произошло на трассе К-03 Змеиногорск - Рубцовск- Волчиха - Михайловское- Бурла, при столкновении автомобиля и повозки погиб водитель гужевого транспорта, сообщается в MAX-канале МВД Алтайского края.

Предварительно установлено, что водитель кроссовера не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с повозкой.

В результате ДТП водитель гужевого транспорта от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.