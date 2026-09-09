Водитель легковушки погиб после столкновения с комбайном в Омской области

Легковой автомобиль врезался в комбайн в Омской области, водитель погиб Водитель легковушки погиб после столкновения с комбайном в Омской области

Москва9 сен Вести.В Омской области в результате дорожной аварии с участием легкового автомобиля и комбайна погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Омской области.

Информация о ДТП поступила накануне, 8 сентября, около 22.20. Предварительно установлено, что водитель 1958 г.р на Haval мужчина на автодороге Горьковское — Калачинск в районе 75 км не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди зерноуборочного комбайна, в результате чего произошла авария.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время проводится проверка обстоятельств смертельной аварии.