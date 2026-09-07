Москва7 сенВести.В Омской области выясняют обстоятельства смертельной аварии, жертвой которой стал водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в УМВД по региону.
ДТП произошло рано утром на 26-м километре трассы Омск – Черлак в Омском районе. Предварительно установлено, что 49-летний водитель не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение.
В результате полученных травм водитель автомобиля скончался на месте происшествиясказано в сообщении
По факту аварии организована проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.