Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с ограждением под Омском

В Омской области водитель легковушки погиб, столкнувшись с ограждением Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с ограждением под Омском

Москва7 сен Вести.В Омской области выясняют обстоятельства смертельной аварии, жертвой которой стал водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в УМВД по региону.

ДТП произошло рано утром на 26-м километре трассы Омск – Черлак в Омском районе. Предварительно установлено, что 49-летний водитель не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение.

В результате полученных травм водитель автомобиля скончался на месте происшествия сказано в сообщении

По факту аварии организована проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.