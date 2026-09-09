В Омске возбуждено уголовное дело после смерти мужчины в ходе строительных работ

В Омске возбуждено дело после смерти мужчины при выполнении строительных работ В Омске возбуждено уголовное дело после смерти мужчины в ходе строительных работ

Москва9 сен Вести.В Омске возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины при выполнении строительных работ. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла 27 августа на объекте по улице Симбисовская.

По версии следствия, потерпевший, выполняя строительные работы, сорвался с фасадных строительных лесов. От полученный травм мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти 47-летнего мужчины по … ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновные лица.