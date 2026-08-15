Один из пострадавших во время пожара на стройке в Омске умер в реанимации

В Омске скончался один из пострадавших в результате пожара на стройке Один из пострадавших во время пожара на стройке в Омске умер в реанимации

Москва15 авг Вести.Один из одиннадцати пострадавших во время пожара в строящемся здании в Омске скончался в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

Утром 15 августа на пересечении улиц Крупской и Архитекторов загорелись стройматериалы на первом этаже строящегося здания.

Мужчина, который был госпитализирован в реанимацию, скончался говорится в сообщении

Ранее стало известно, что в результате пожара пострадали двое граждан Узбекистана.

По факту происшествия заведено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Как сообщили в СК, по предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся в ходе сварочных работ утеплитель.