Москва15 авгВести.Один из одиннадцати пострадавших во время пожара в строящемся здании в Омске скончался в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.
Утром 15 августа на пересечении улиц Крупской и Архитекторов загорелись стройматериалы на первом этаже строящегося здания.
Мужчина, который был госпитализирован в реанимацию, скончалсяговорится в сообщении
Ранее стало известно, что в результате пожара пострадали двое граждан Узбекистана.
По факту происшествия заведено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
Как сообщили в СК, по предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся в ходе сварочных работ утеплитель.