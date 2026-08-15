Москва15 авгВести.В результате пожара в строящемся доме в Омске пострадали трое рабочих, один из них находится в реанимации, организована доследственная проверка. Об этом сообщили в СУ СКР по Омской области и региональной прокуратуре.
Инцидент произошел утром 15 августа на стройплощадке ЖК "Кварталы Драверта".
По предварительным данным, в ходе сварочных работ загорелся утеплитель, во время пожара пострадали трое рабочих, один из которых находится в реанимации, другим оказывается медицинская помощьсказано в сообщении
СК начал проверку о возможном нарушении требований охраны труда работниками строительной организации.
В свою очередь прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности и охране труда.