Москва15 авгВести.При пожаре в строящемся ЖК "Кварталы Драверта" в Омске пострадали 11 человек, их госпитализировали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.
Отмечается, что восемь рабочих находятся в тяжелом состоянии.
С места ЧП в больницу доставлены 11 человек. Восемь находятся в тяжелом состоянии, три человека – в состоянии средней степени тяжести. Все совершеннолетниесказано в сообщении
По предварительным данным, в ходе сварочных работ загорелся утеплитель, после чего огонь распространился на верхние этажи. Общая площадь пожара составила более 1 тысячи квадратных метров. По факту пожара организована проверка.