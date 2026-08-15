В Омске госпитализировали 11 пострадавших при пожаре на стройке

В Омске 11 пострадавших при пожаре на стройке доставили в больницу В Омске госпитализировали 11 пострадавших при пожаре на стройке

Москва15 авг Вести.При пожаре в строящемся ЖК "Кварталы Драверта" в Омске пострадали 11 человек, их госпитализировали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что восемь рабочих находятся в тяжелом состоянии.

С места ЧП в больницу доставлены 11 человек. Восемь находятся в тяжелом состоянии, три человека – в состоянии средней степени тяжести. Все совершеннолетние сказано в сообщении

По предварительным данным, в ходе сварочных работ загорелся утеплитель, после чего огонь распространился на верхние этажи. Общая площадь пожара составила более 1 тысячи квадратных метров. По факту пожара организована проверка.