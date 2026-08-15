Москва15 авгВести.Пожарные ликвидировали открытое горение на стройплощадке жилого комплекса "Кварталы Драверта" в Омске на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Омской области.
Открытое горение ликвидировано в 11.36 (08.36 мск) на площади 1000 квадратных метровсказано в сообщении
Региональные СК и прокуратура начали проверки по факту пожара, в результате которого пострадали трое рабочих, один из них находится в реанимации.
По предварительным данным, причиной происшествия стало возгорание утеплителя во время сварочных работ. После чего огонь распространился на вышестоящие этажи.