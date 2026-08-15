На стройке ЖК в Омске ликвидировали открытое горение на площади 1 тыс. кв. м

Открытое горение ликвидировано на стройке жилого дома в Омске На стройке ЖК в Омске ликвидировали открытое горение на площади 1 тыс. кв. м

Москва15 авг Вести.Пожарные ликвидировали открытое горение на стройплощадке жилого комплекса "Кварталы Драверта" в Омске на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

Открытое горение ликвидировано в 11.36 (08.36 мск) на площади 1000 квадратных метров сказано в сообщении

Региональные СК и прокуратура начали проверки по факту пожара, в результате которого пострадали трое рабочих, один из них находится в реанимации.

По предварительным данным, причиной происшествия стало возгорание утеплителя во время сварочных работ. После чего огонь распространился на вышестоящие этажи.