Восемь человек в тяжелом состоянии после пожара отправлены в больницы Омска

В Омске после пожара восемь человек госпитализированы с сильными ожогами Восемь человек в тяжелом состоянии после пожара отправлены в больницы Омска

Москва15 авг Вести.Пострадавшие при пожаре в строящемся здании в Омске восемь человек получили сильные ожоги тела и госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Омской области.

В стационаре остаются восемь человек: все в тяжелом состоянии и находятся в реанимации, они получили от 20 до 90% ожогов тела говорится в сообщении

Еще трое после осмотра отпущены домой. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - пояснил собеседник агентства.

В Омске утром, 15 августа, на пересечении улиц Крупской и Архитекторов во время сварочных работ загорелся утеплитель на первом этаже строящегося здания. Огонь распространился на вышестоящие этажи. По факту случившегося прокуратура Кировского округа Омска организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности, об охране труда.