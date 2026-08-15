Москва15 авгВести.На строящемся жилом объекте в Омске во время произошедшего в субботу пожара пострадали иностранные граждане. Речь идет об уроженцах Узбекистана, уточняет ТАСС.
Инцидент произошел на пересечении улиц Крупской и Архитекторов. Пострадали 11 человек, восемь из которых получили сильные ожоги тела.
Среди пострадавших граждане Узбекистана, которые работали по договору подряданаписано в публикации
Предварительной версией возникновения пожара называется возгорание утеплителя во время сварочных работ. Огонь распространился на более чем 1 000 квадратных метров.
Организована проверка.