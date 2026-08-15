В Омске на стройплощадке жилого дома возник сильный пожар

Сильный пожар возник на стройке ЖК в Омске В Омске на стройплощадке жилого дома возник сильный пожар

Москва15 авг Вести.Серьезный пожар возник строящемся объекте в Омске, пламя быстро перекинулось с первого этажа на вышестоящие, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, о возгорании на стройплощадке на улице Шаронова стало известно в 10.29 (07.29 мск).

В Омске на Шаронова загорелся первый этаж строящегося здания. Горели строительные материалы. Огонь распространился на вышестоящие этажи сказано в сообщении

По последним данным, огонь удалось локализовать. Площадь пожара и информация по пострадавшим уточняется, добавили в МЧС.

На месте происшествия работают 30 сотрудников МЧС и шесть пожарных автомобилей.