По факту пожара в Омске возбуждено дело о нарушении условий охраны труда

СК Омской области возбудил дело после пожара на стройке По факту пожара в Омске возбуждено дело о нарушении условий охраны труда

Москва15 авг Вести.В Омске возбуждено уголовное дело по факту произошедшего пожара на строительной площадке. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на стройке жилого комплекса произошел сильный пожар. Пострадали 11 человек, восемь из которых – с сильными ожогами. Один умер.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ – "Нарушение условий охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" говорится в публикации

Уточняется, что среди пострадавших есть граждане Узбекистана.

Предварительной причиной происшествия называется возгорание утеплителя. Огонь распространился на площади более 1 000 квадратных метров.