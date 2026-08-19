Второй пострадавший при пожаре на стройке 15 августа в Омске умер в больнице

Умер второй пострадавший при пожаре на стройплощадке в Омске Второй пострадавший при пожаре на стройке 15 августа в Омске умер в больнице

Москва19 авг Вести.Второй пострадавший при пожаре на строительной площадке в Омске 15 августа скончался в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства здравоохранения региона.

Из числа тех, кто остается на лечении в Омске, один пострадавший скончался говорится в сообщении

В Минздраве уточнили, что у пострадавшего было более 70% поражения поверхности тела и множественные травмы.

Пожар в строящемся комплексе произошел 15 августа. Один человек погиб. В больницу отправили 11 человек, троих из которых позже отпустили домой. Все они - строители-подрядчики. Двое являются гражданами Узбекистана.

По факту происшествия заведено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.