Москва16 авгВести.Семеро пострадавших при пожаре на строительной площадке жилого комплекса "Кварталы Драверта" в Омске остаются в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в региональном минздраве.
Пожар в строящемся жилом доме в Омске произошел утром 15 августа. Предварительно установлено, что при проведении сварочных работ загорелся утеплитель. Пламя распространилось на верхние этажи.
Смерть одного человека подтверждаем. Семь человек продолжают лечение в условиях реанимациисказал собеседник агентства
СК возбудил уголовное дело о нарушении условий охраны труда.