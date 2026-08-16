Семь человек остаются в реанимации после пожара на стройке в Омске

В Омске после пожара на стройке ЖК в реанимации находятся семь человек Семь человек остаются в реанимации после пожара на стройке в Омске

Москва16 авг Вести.Семеро пострадавших при пожаре на строительной площадке жилого комплекса "Кварталы Драверта" в Омске остаются в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в региональном минздраве.

Пожар в строящемся жилом доме в Омске произошел утром 15 августа. Предварительно установлено, что при проведении сварочных работ загорелся утеплитель. Пламя распространилось на верхние этажи.

Смерть одного человека подтверждаем. Семь человек продолжают лечение в условиях реанимации сказал собеседник агентства

СК возбудил уголовное дело о нарушении условий охраны труда.