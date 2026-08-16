Прокуратура контролирует ход расследования дела о пожаре в Омске Прокуратура Омска контролирует расследование пожара в строящемся ЖК

Москва16 авг Вести.Ход расследования уголовного дела по факту пожара в строящемся жилом комплексе "Кварталы Драверта" в Омске взяла на контроль местная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Кировского округа г. Омска поставила на контроль ход расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) говорится в сообщении

Днем, 15 августа, от полученных ожогов во время пожара в строящемся ЖК "Кварталы Драверта" погиб работник подрядной организации. Десять работников с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в ожоговое и травматологическое отделения БСМП-1. Семеро остаются в реанимации.