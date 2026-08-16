Житель Таджикистана работал в загоревшемся ЖК в Омске, он умер от ожогов

Погибший на пожаре в омском ЖК оказался гражданином Таджикистана Житель Таджикистана работал в загоревшемся ЖК в Омске, он умер от ожогов

Москва16 авг Вести.Гражданином Таджикистана оказался рабочий, который скончался от ожогов в больнице Омска, куда он был доставлен после пожара в строящемся ЖК. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено гражданство погибшего с 90% ожогов тела строителя. Он является гражданином Таджикистана говорится в сообщении

Пожар в строящемся комплекс произошло 15 августа. В больницу отправили 11 человек, троих из которых позже отпустили домой. Все они - строители-подрядчики. Двое являются гражданам Узбекистана.

Ранее сообщалось, что ход расследования уголовного дела по факту пожара в строящемся жилом комплексе "Кварталы Драверта" в Омске взяла на контроль местная прокуратура