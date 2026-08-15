Москва15 авгВести.Следственный комитет города Каспийска возбудил уголовное дело по факту гибели машиниста башенного крана на строительной площадке. Об этом сообщает пресс-служба дагестанского СК.
По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФнаписано в публикации ведомства
Уточняется, что дело заведено за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Согласно версии следствия, 15 августа на строительном объекте на улице Кавказская 32-летний мужчина выпал из кабины. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью – он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.
Ведется установление всех обстоятельств случившегося и ответственных за соблюдение требований безопасности лиц.