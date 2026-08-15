В Дагестане возбудили дело по факту гибели машиниста крана на стройплощадке

СК в Дагестане возбудил дело после гибели машиниста башенного крана В Дагестане возбудили дело по факту гибели машиниста крана на стройплощадке

Москва15 авг Вести.Следственный комитет города Каспийска возбудил уголовное дело по факту гибели машиниста башенного крана на строительной площадке. Об этом сообщает пресс-служба дагестанского СК.

По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ написано в публикации ведомства

Уточняется, что дело заведено за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Согласно версии следствия, 15 августа на строительном объекте на улице Кавказская 32-летний мужчина выпал из кабины. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью – он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Ведется установление всех обстоятельств случившегося и ответственных за соблюдение требований безопасности лиц.