В Каспийске проводится проверка по факту гибели машиниста башенного крана

В Каспийске машинист башенного крана погиб при падении из кабины В Каспийске проводится проверка по факту гибели машиниста башенного крана

Москва15 авг Вести.В Каспийске при падении из кабины башенного крана погиб его машинист, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Дагестан.

Предварительно, 15 августа около 11.00 мск на территории строительной площадки, расположенной на улице Кавказской, при выполнении трудовых обязанностей машинист башенного крана 32-летний мужчина упал из кабины на землю. Пострадавший скончался на месте.

Проводится процессуальная проверка по факту гибели работника на строительном объекте говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдались ли требования безопасности при выполнении строительных работ и эксплуатации подъемного сооружения.