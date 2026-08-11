Москва11 авгВести.В Кабардино-Балкарии в канал Баксанской ГЭС упал мужчина. В связи с этим были инициированы поиски пропавшего, о чем сообщает МЧС по республике.
Инцидент произошел в районе села Заюково. Информация о падении человека в канал поступила в ведомство 11 августа в 11.42 мск.
По состоянию на 19.47 поисковые работы завершены. Спасатели нашли тело погибшего 38-летнего мужчинынаписано в публикации МЧС
Оно было передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Ведется установление причин и обстоятельств произошедшего.